Украинское оборонное предприятие откроется в Дании: королевство уже выделило деньги
Дания уже выделила $77,8 млн на запуск украинского оборонного производства на своей территории. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после подписания нового Письма о намерениях со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.
Подписанный на полях саммита НАТО документ открывает путь к совместному производству украинского оружия на территории королевства, пояснил украинский чиновник.
"Этот документ – первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предварительной встречи в формате "Рамштайн"" , – добавил Умеров.
Он отметил, что Дания уже выделила $77,8 млн на старт украинского оборонного предприятия на своей территории: "Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских сил обороны".
Министр добавил, что этот шаг усиливает общую обороноспособность, укрепляет цепи снабжения, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции оборонных секторов Украины и Дании.
- В 2025 году Украина получит 1,3 млрд евро по "датской модели" финансирования собственного производства вооружений.
- В ходе саммита НАТО стало известно, что украинские защитники получат 600 000 отечественного производства, профинансированных Нидерландами .