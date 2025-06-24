Украинское оборонное предприятие откроется в Дании: королевство уже выделило деньги

Все мощности этого проекта будут работать на укрепление украинских сил обороны, рассказал глава Минобороны

Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен (Фото: Facebook украинского чиновника)

Дания уже выделила $77,8 млн на запуск украинского оборонного производства на своей территории. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после подписания нового Письма о намерениях со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.

Подписанный на полях саммита НАТО документ открывает путь к совместному производству украинского оружия на территории королевства, пояснил украинский чиновник.

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"Этот документ – первый шаг в реализации инициативы Build with Ukraine, работу над которой мы начали во время предварительной встречи в формате "Рамштайн"" , – добавил Умеров.

Он отметил, что Дания уже выделила $77,8 млн на старт украинского оборонного предприятия на своей территории: "Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских сил обороны".

Министр добавил, что этот шаг усиливает общую обороноспособность, укрепляет цепи снабжения, создает новые возможности для обмена технологиями и интеграции оборонных секторов Украины и Дании.