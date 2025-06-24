Українське оборонне підприємство відкриється у Данії: королівство вже виділило гроші

Усі потужності цього проєкту працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони, розповів глава Міноборони

Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен (Фото: Facebook українського посадовця)

Данія уже виділила $77,8 млн на запуск українського оборонного виробництва на своїй території. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після підписання нового Листа про наміри зі своїм данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

Підписаний на полях саміту НАТО документ відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території королівства, пояснив український чиновник.

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"Цей документ – перший крок у реалізації ініціативи Build with Ukraine, роботу над якою ми розпочали під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн", – додав Умєров.

Він зазначив, що Данія вже виділила $77,8 млн на старт українського оборонного підприємства на своїй території: "Усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони".

Міністр додав, що цей крок посилює спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції оборонних секторів України і Данії.