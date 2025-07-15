Грэм: Если Путин интересуется, что произойдет на 51-й день, я советую позвонить аятолле

Линдси Грэм (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Если российский диктатор Владимир Путин интересуется, что произойдет на 51-й день, ему стоит позвонить верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Такое мнение в социальной сети X выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о мирном соглашении между Украиной и РФ.

Сенатор заявил, что для него было приятной новостью объявление Трампа о том, что США будут продавать европейским союзникам оружие для последующей передачи Украине.

Грэм считает, что не менее важным было заявление о том, что если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, то Вашингтон введет пошлины до 100% для стран, покупающих дешевую российскую нефть, что поддерживает военную машину Путина. Республиканец добавил, что это бы ударило по "самому болезненному месту" диктатора РФ.

"Если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле", – написал Грэм.

Республиканец подчеркнул, что если бы он был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, то поверил бы Трампу на слово.

СПРАВКА Трамп неоднократно призывал Иран заключить ядерное соглашение, иначе он угрожал нанести удары по стране. В ночь на 22 июня американский президент объявил об атаке на три иранских ядерных объекта. Затем Трамп выступил с обращением к нации, прокомментировав авиаудары по ядерным объектам в Иране. По его словам, эти объекты "целиком и полностью уничтожены".

14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих ресурсы у государства-агрессора.

Каллас приветствовала новую позицию президента США по отношению к России, но заметила, что его 50-дневный ультиматум для Москвы – это "очень долгий срок".