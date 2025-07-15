Китай пообещал усилить поддержку России на фоне заявления Трампа по поводу пошлин

Си Цзиньпин (Фото: Tingshu Wang/EPA)

Китай пообещал усилить поддержку России после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против торговых партнеров Москвы, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине заявил, что две страны должны "укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах".

Также Си сказал, что доверие между Китаем и Россией "углубилось" и два государства "создают модель нового типа международных отношений".

Медиа со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных с ходом закрытой встречи с представителями Европейского Союза, пишет, что министр иностранных дел Китая Ван И утверждал, что Пекин не может допустить поражения России в войне, поскольку опасается, что после этого Вашингтон сосредоточится на его стране.