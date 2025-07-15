Китай пообещал усилить поддержку России на фоне заявления Трампа по поводу пошлин
Китай пообещал усилить поддержку России после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против торговых партнеров Москвы, если в течение 50 дней не будет мирного соглашения. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине заявил, что две страны должны "укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах".
Также Си сказал, что доверие между Китаем и Россией "углубилось" и два государства "создают модель нового типа международных отношений".
Медиа со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных с ходом закрытой встречи с представителями Европейского Союза, пишет, что министр иностранных дел Китая Ван И утверждал, что Пекин не может допустить поражения России в войне, поскольку опасается, что после этого Вашингтон сосредоточится на его стране.
- 14 июля 2025 года Трамп пригрозил наложить 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Москва не подпишет мирное соглашение в течение 50 дней.
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