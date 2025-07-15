Грем: Якщо Путін цікавиться, що станеться на 51-й день, я б порадив зателефонувати до аятоли

Ліндсі Грем (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Якщо російський диктатор Володимир Путін цікавиться, що станеться на 51-й день, то йому варто зателефонувати верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї. Таку думку в соціальній мережі X висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи ультиматум президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди між Україною та РФ.

Сенатор заявив, що для нього було приємною новиною оголошення Трампа про те, що США продаватимуть європейським союзникам зброю для подальшого передання Україні.

Грем вважає, що не менш важливим була заява про те, що якщо бойові дії не припиняться протягом 50 днів, то Вашингтон запровадить мита до 100% для країн, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна. Республіканець додав, що це б вдарило по "найболючішому місцю" диктатора РФ.

"Якщо Путін та інші цікавляться, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати до аятоли", – написав Грем.

Республіканець наголосив, що якби він був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, то повірив би Трампу на слово.

ДОВІДКА Трамп неодноразово закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше він погрожував завдати ударів по країні. У ніч проти 22 червня американський президент оголосив про атаку на три іранські ядерні об’єкти. Згодом Трамп виступив зі зверненням до нації, прокоментувавши авіаудари по ядерних об'єктах в Ірані. За його словами, ці об'єкти "повністю і цілком знищені".

14 липня Трамп дав Росії 50 днів на укладання мирної угоди, в іншому випадку пригрозив вторинними митами для країн, що купують ресурси у держави-агресора.

Каллас привітала нову позицію президента США щодо Росії, але зауважила, що його 50-денний ультиматум для Москви – це "дуже довгий термін".