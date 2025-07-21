Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть дефицит в закупках вооружений – Шмыгаль на Рамштайне

Глава Минобороны заявил, что с этой суммой Украина сможет сделать больше дронов и дополнительное дальнобойное оружие

Денис Шмыгаль (Фото: соцсети чиновника)

Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть дефицит в оборонных закупках на 2025 год. Об этом заявил новоназначенный министр обороны Денис Шмыгаль во время нового заседания с партнерами в формате "Рамштайн", передаёт Укринформ.

"Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть нынешний дефицит [оборонных] закупок. Это позволит нам построить больше беспилотников FPV для удержания линии фронта, больше беспилотников-перехватчиков для противодействия атакам "шахедов" и дополнительное дальнобойное оружие, чтобы вернуть войну на территорию России", – заявил глава Минобороны.

Ранее, в июне, президент Владимир Зеленский заявлял, что потенциал оборонно-промышленного комплекса Украины превышает $44 млрд, но 40% ($17,6 млрд) этого объема профинансированы недостаточно.

Также Шмыгаль обратился к партнерам по срочной закупке американского оружия для Украины: "Противовоздушная оборона, особенно Patriot и ракеты PAC-3 вместе с боеприпасами, являются чрезвычайно важными для нас". Дополнительные ракеты PAC-3 и системы Patriot необходимы Украине для сбивания российской баллистики.

Украинский чиновник напомнил партнерам о последней ночной комбинированной атаке, во время которой РФ использовала 24 ракеты и 426 беспилотников.

"Российский террор продолжается, поэтому нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону. Я прошу США сделать это оружие доступным для приобретения, а наших европейских партнеров – предоставить все необходимое финансирование для его закупки", – отметил министр.

Шмыгаль призвал страны-партнеры уже сейчас выделить средства для Украины в своих бюджетных предложениях на 2026 год.

Отдельно чиновник отметил необходимость участия Украины в европейских программах кредитования в рамках программы SAFE, заявив, что эти займы являются одним из критически важных источников финансирования Киева на следующий год.

Также новоназначенный глава МО заявил партнерам, что переходный период в его ведомстве "будет гладким".

"Деятельность останется непрерывной. Все, чего мы достигли вместе, будет оставаться приоритетом", – рассказал Шмыгаль.

Формат "Рамштайн" остается ключевой платформой для координации международной военной помощи Украине, подытожил министр.