Україні потрібно $6 млрд, щоб покрити дефіцит у закупівлях озброєнь – Шмигаль на Рамштайні

Глава Міноборони заявив, що з цією сумою Україна зможе зробити більше дронів і додаткову далекобійну зброю

Денис Шмигаль (Фото: соцмережі посадовця)

Україні потрібно $6 млрд, аби покрити дефіцит в оборонних закупівлях на 2025 рік. Про це заявив новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль під час нового засідання з партнерами у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

"Україні потрібно $6 млрд, щоб покрити цьогорічний дефіцит [оборонних] закупівель. Це дозволить нам побудувати більше безпілотників FPV для утримання лінії фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам "шахедів" і додаткову далекобійну зброю, щоб повернути війну на територію Росії", – заявив глава Міноборони.

Раніше, у червні, президент Володимир Зеленський заявляв, що потенціал оборонно-промислового комплексу України перевищує $44 млрд, але 40% ($17,6 млрд) цього об'єму профінансовані недостатньо.

Також Шмигаль звернувся до партнерів щодо термінової закупівлі американської зброї для України: "Протиповітряна оборона, особливо Patriot і ракети PAC-3 разом з боєприпасами, є надзвичайно важливими для нас". Додаткові ракети PAC-3 і системи Patriot необхідні Україні для збиття російської балістики.

Український чиновник нагадав партнерам про останню нічну комбіновану атаку, під час якої РФ використала 24 ракети та 426 безпілотників.

"Російський терор триває, тому нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів – надати все необхідне фінансування для її закупівлі", – зазначив міністр.

Шмигаль закликав країни-партнери вже зараз виділити кошти для України у своїх бюджетних пропозиціях на 2026 рік.

Окремо чиновник наголосив на необхідності участі України у європейських програмах кредитування у межах програми SAFE, заявивши, що ці позики є одним з критично важливих джерел фінансування Києва на наступний рік.

Також новопризначений глава МО заявив партнерам, що перехідний період у його відомстві "буде гладким".

"Діяльність залишиться безперервною. Усе, чого ми досягли разом, залишатиметься пріоритетом", – розповів Шмигаль.

Формат "Рамштайн" залишається ключовою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні, підсумував міністр.