Зеленский поручил заключить все контракты на дроны-перехватчики в течение недели

Среди приоритетов Зеленский также назвал подготовку операторов дронов и развитие инфраструктуры для их применения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На этой неделе должны быть законтрактованы все доступные дроны-перехватчики, которые являются эффективными. Часть сделок уже была заключена, по некоторым еще надо было поработать. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Глава государства подчеркнул, что также должна быть обеспечена подготовка операторов и развитие инфраструктуры для их применения.

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"Сейчас уже каждую ночь "шахеды" сбиваются перехватчиками, но таких результатов должно быть в разы больше. Обязательно должны быть обеспечены 100 % потребностей армейской авиации, Воздушных сил, всех подразделений, которые защищают жизнь в наших городах и селах", – подчеркнул президент.

Зеленский также он поставил задачу обеспечить значительное увеличение частоты и дальности применения дронов против российских объектов.

"Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для наших Сил обороны", – сообщил глава государства.