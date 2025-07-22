Німеччина передасть Україні два Patriot, якщо їх замінять протягом шести-восьми місяців – Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: Anna Szilagyi/EPA)

Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, але за умови швидкого отримання нових систем. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Der Standard.

"Ми можемо передати дві наші системи, але не тоді, коли у нас немає надійної гарантії, що їх замінять протягом, скажімо, шести-восьми місяців", – сказав Пісторіус.

Він додав, що це робиться для забезпечення оперативної та навчальної готовності Бундесверу.

"Ми втратимо навчальну готовність, якщо не зможемо проводити навчання протягом року, півтора або навіть двох років через брак систем", – наголосив міністр оборони країни.

Він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передання Україні Patriot. Німеччина готова оплатити дві системи, одну – Норвегія та ще одна держава.

"Ситуація не безнадійна, але умовою є готовність країн, які їх мають, передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити і вони могли потрапити в Україну", – сказав посадовець.