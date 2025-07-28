Німеччина передала Україні Patriot поза схемою Трампа
Німеччина ще не передавала Україні системи протиповітряної оборони Patriot в межах нової ініціативи президента США Дональда Трампа, коли за американську зброю для Збройних Сил України сплачує Європа. Про це повідомило Суспільне із посиланням та Міністерство оборони Німеччини.
"Німеччина вже поставила Україні три системи протиповітряної оборони Patriot в минулому. Крім того, уряд Німеччини заявив про свою готовність зробити фінансовий внесок у дві системи протиповітряної оборони Patriot. Походження цих систем та подальші деталі доставлення є предметом поточних консультацій", – зазначили у відомстві.
25 липня The Telegraph повідомив, що у липні Україна могла отримати одну систему Patriot від Німеччини. За інформацією британського медіа, разом із ППО було поставлено також додаткові ракети-перехоплювачі в межах угоди з Німеччиною.
- 18 липня у пресслужбі НАТО LIGA.net розповіли, хто погодився купити зброю для України за новою схемою президента США Трампа.
- 23 липня Spiegel повідомляв, що Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року.
- 24 липня президент нагадав, що Україні потрібно 10 систем Patriot. Офіційно підтверджено три: дві – від Німеччини та одна – від Норвегії.
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