The Telegraph: Україна отримала нову систему ППО Patriot
Наприкінці минулого тижня Україна могла отримати одну систему протиповітряної оборони Patriot від Німеччини. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією британської газети, разом із ППО було поставлено також додаткові ракети-перехоплювачі в рамках угоди з Німеччиною.
Постачання військової допомоги відбулося після того, як 13 липня президент США Дональд Трамп оголосив про проєкт допомоги на суму $10 млрд, а також про перспективу введення жорстких торговельних мит для Росії та будь-якої країни, яка купуватиме її нафту.
Зазначається, що Пентагон і Білий дім використовували цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни піти на ризик і відправити наявні в них запаси до Києва, чекаючи, поки США їх поповнить.
- 18 липня у пресслужбі НАТО LIGA.net розповіли, хто погодився купити зброю для України за новою схемою президента США Трампа.
- 23 липня Spiegel повідомляв, що Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року.
- 24 липня президент нагадав, що Україні потрібно 10 систем Patriot. Офіційно підтверджено три – дві від Німеччини та одна від Норвегії.
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