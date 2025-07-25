The Telegraph: Україна отримала нову систему ППО Patriot

Повідомляють, що разом із ППО прибули також ракети-перехоплювачі в рамках угоди з Німеччиною

Система ППО Patriot (Фото: nato.int)

Наприкінці минулого тижня Україна могла отримати одну систему протиповітряної оборони Patriot від Німеччини. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією британської газети, разом із ППО було поставлено також додаткові ракети-перехоплювачі в рамках угоди з Німеччиною.

Постачання військової допомоги відбулося після того, як 13 липня президент США Дональд Трамп оголосив про проєкт допомоги на суму $10 млрд, а також про перспективу введення жорстких торговельних мит для Росії та будь-якої країни, яка купуватиме її нафту.

Зазначається, що Пентагон і Білий дім використовували цей крок, щоб спробувати переконати європейські країни піти на ризик і відправити наявні в них запаси до Києва, чекаючи, поки США їх поповнить.