Глава МИД Турции: В Стамбуле договорились о саммите с участием Зеленского, Путина и Трампа

По словам турецкого дипломата, окончательная дата встречи будет согласована после решения ключевых вопросов по прекращению огня

Хакан Фидан (Фото:EPA)

Во время третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле достигнуто принципиальное согласие на проведение саммита с участием президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV.

По его словам, лидеры Украины и России согласились на формат "личной встречи" в Турции, однако окончательная дата и повестка дня должны быть согласованы после решения ключевых технических вопросов по прекращению огня.

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"Хорошая новость заключается в том, что в принципе достигнуто соглашение о проведении саммита на уровне лидеров в Турции – под патронатом нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. – Ред.) – с участием Путина, Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако лидеры расходятся во взглядах на условия: у них разные требования по режиму прекращения огня для того, чтобы принять участие в саммите. И именно здесь задача переговорных делегаций – согласовать эти технические детали...", – отметил Фидан.

В то же время дипломат акцентировал на необходимости "постепенного, методического подготовительного процесса", чтобы избежать срыва договоренностей и не нарушить психологическое равновесие участников.

"Сначала стороны должны согласовать сроки и механизмы прекращения огня, а уже потом говорить об окончательном формате встречи. Мы открыты к диалогу и готовы обеспечить безопасную и нейтральную площадку для обоих президентов", – сказал Фидан.