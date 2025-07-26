Глава МИД Турции: В Стамбуле договорились о саммите с участием Зеленского, Путина и Трампа
Во время третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле достигнуто принципиальное согласие на проведение саммита с участием президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV.
По его словам, лидеры Украины и России согласились на формат "личной встречи" в Турции, однако окончательная дата и повестка дня должны быть согласованы после решения ключевых технических вопросов по прекращению огня.
"Хорошая новость заключается в том, что в принципе достигнуто соглашение о проведении саммита на уровне лидеров в Турции – под патронатом нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. – Ред.) – с участием Путина, Зеленского и президента США Дональда Трампа. Однако лидеры расходятся во взглядах на условия: у них разные требования по режиму прекращения огня для того, чтобы принять участие в саммите. И именно здесь задача переговорных делегаций – согласовать эти технические детали...", – отметил Фидан.
В то же время дипломат акцентировал на необходимости "постепенного, методического подготовительного процесса", чтобы избежать срыва договоренностей и не нарушить психологическое равновесие участников.
"Сначала стороны должны согласовать сроки и механизмы прекращения огня, а уже потом говорить об окончательном формате встречи. Мы открыты к диалогу и готовы обеспечить безопасную и нейтральную площадку для обоих президентов", – сказал Фидан.
- 23 июля состоялся третий раунд украино-российских переговоров в Стамбуле, во время которых Киев предложил Москве до конца августа провести встречу лидеров с участием Зеленского и Путина, а также руководителей Турции и Штатов.
- 24 июля Зеленский заявил, что Россия начала говорить с Украиной о встрече диктатора РФ с ним – и это уже движение в направлении какого-то формата встречи.
- 25 июля президент Турции Эрдоган анонсировал, что проведет разговоры с американским коллегой и российским диктатором относительно возможной встречи с Зеленским в Стамбуле.
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