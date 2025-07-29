Ультиматум Трампа. Киев и Запад работают над максимальной синхронизацией санкций – Сибига
Украина активно работает с партнерами над тем, чтобы в следующие недели максимально согласовать санкции и "увеличить стоимость войны для агрессора". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после того, как Россия отвергла ультиматум президента США Дональда Трампа.
"Позиция президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу. Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого", – написал он.
По словам Сибиги, критически важным является максимальная синхронизация ограничений – сейчас подходящий момент для этого и "пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой".
"Российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада. Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет", – напомнил глава МИД.
В то же время, отметил министр, если россияне считают себя "героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу", то пусть они почувствуют силу всех партнеров и максимальное санкционное давление.
Сибига отметил, что Украина в течение последних недель синхронизировала свои санкции с предыдущими пакетами ограничений Европейского союза: "Эта работа продолжается. Мы также вместе с нашими союзниками принимаем меры для устранения лазеек и препятствования доступа России к технологиям".
"В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели", – подытожил руководитель МИД.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Также руководитель Штатов заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине, и заметил, что российская экономика "не такая уж и большая" и просто сейчас переживает тяжелые времена.
- 29 июля спикер Кремля Песков сообщил, что несмотря на этот ультиматум Россия не собирается заканчивать войну против Украины. В ответ руководитель ОП Ермак призывал к достижению мира через силу.
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