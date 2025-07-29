Ультиматум Трампа. Киев и Запад работают над максимальной синхронизацией санкций – Сибига

Пусть россияне почувствуют силу всех партнеров и максимальное давление санкций, если они считают, что "противостоят всему Западу", заявил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина активно работает с партнерами над тем, чтобы в следующие недели максимально согласовать санкции и "увеличить стоимость войны для агрессора". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига после того, как Россия отвергла ультиматум президента США Дональда Трампа.

"Позиция президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу. Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого", – написал он.

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По словам Сибиги, критически важным является максимальная синхронизация ограничений – сейчас подходящий момент для этого и "пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой".

"Российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада. Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет", – напомнил глава МИД.

В то же время, отметил министр, если россияне считают себя "героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу", то пусть они почувствуют силу всех партнеров и максимальное санкционное давление.

Сибига отметил, что Украина в течение последних недель синхронизировала свои санкции с предыдущими пакетами ограничений Европейского союза: "Эта работа продолжается. Мы также вместе с нашими союзниками принимаем меры для устранения лазеек и препятствования доступа России к технологиям".

"В последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора. Мы активно работаем с партнерами для достижения этой цели", – подытожил руководитель МИД.