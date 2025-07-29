"Разбить лицо диктатуре". У Зеленского ответили на отказ России от ультиматума Трампа
После того как Россия отвергла ультиматум руководителя США Дональда Трампа, в украинской власти призвали к достижению мира через силу. Такое сообщение опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россия выбрала войну, маскируя это под "защиту своих интересов". На самом же деле Россия дальше пропагандирует стратегию уничтожения Украины как государства. Потому что это единственный "российский интерес", – написал он.
По словам Ермака, "такая наглость" РФ возможна только потому, что страна-агрессор получает прямую помощь от Северной Кореи и Ирана, а также обходит санкции с помощью стран Глобального юга.
"Как правило, террорист с разбитым лицом говорит иначе", – отметил руководитель ОП.
Он акцентировал, что сегодня Россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и Соединенным Штатам.
Режим Владимира Путина не способен остановить войну – это возможно сделать "через силу, путем разбитого лица диктатуры", подытожил чиновник.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что несмотря на новый ультиматум Трампа, Россия продолжит войну против Украины для якобы "защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта".
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов.
- Также руководитель Штатов заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине, и что российская экономика "не такая уж и большая" и просто сейчас переживает тяжелые времена.
- В ответ президент Зеленский поблагодарил Трампа и отметил: "Четкая позиция и высказанная решимость со стороны президент США – как раз вовремя, когда многое может изменить сила ради настоящего мира".
- На следующий день Зеленский отметил, что россияне продолжили бить по Украине и убивать гражданских людей даже после нового ультиматума Трампа, и призвал к санкционному давлению на Москву для окончания войны.
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