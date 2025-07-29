"Разбить лицо диктатуре". У Зеленского ответили на отказ России от ультиматума Трампа

Москва имеет "такую наглость" только потому, что получает прямую помощь от КНДР и Ирана и обходит санкции с помощью Глобального юга, заявил глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

После того как Россия отвергла ультиматум руководителя США Дональда Трампа, в украинской власти призвали к достижению мира через силу. Такое сообщение опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россия выбрала войну, маскируя это под "защиту своих интересов". На самом же деле Россия дальше пропагандирует стратегию уничтожения Украины как государства. Потому что это единственный "российский интерес", – написал он.

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По словам Ермака, "такая наглость" РФ возможна только потому, что страна-агрессор получает прямую помощь от Северной Кореи и Ирана, а также обходит санкции с помощью стран Глобального юга.

"Как правило, террорист с разбитым лицом говорит иначе", – отметил руководитель ОП.

Он акцентировал, что сегодня Россия бросает вызов не только Украине и Европе, но и Соединенным Штатам.

Режим Владимира Путина не способен остановить войну – это возможно сделать "через силу, путем разбитого лица диктатуры", подытожил чиновник.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что несмотря на новый ультиматум Трампа, Россия продолжит войну против Украины для якобы "защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта".