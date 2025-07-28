Зеленский: Выраженная решимость со стороны президента США – очень своевременно
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за своевременное сокращение срока в 50 дней, который он ранее озвучивал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. Об этом он написал в сети Х.
"Четкая позиция и выраженная решимость со стороны президента США – очень своевременно, когда многое может изменить сила ради настоящего мира", – заявил Зеленский.
Президент также поблагодарил Трампа за его "фокус на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны".
"Украина остается приверженной миру и будет неустанно сотрудничать с США, чтобы сделать обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими", – написал президент.
В вечернем обращении Зеленский добавил, что Украина готова к максимально продуктивной работе с Трампом для того, чтобы "закончить эту войну достойно и длительным миром".
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил введением вторичных таможенных пошлин для стран, которые закупают ресурсы у государства-агрессора.
- 28 июля Трамп сократил срок, который был дан Путину для заключения мирного соглашения, теперь он составит "10 или 12 дней".
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