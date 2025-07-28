Зеленский: Выраженная решимость со стороны президента США – очень своевременно

Президент поблагодарил своего американского коллегу за сокращение срока для России

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за своевременное сокращение срока в 50 дней, который он ранее озвучивал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. Об этом он написал в сети Х.

"Четкая позиция и выраженная решимость со стороны президента США – очень своевременно, когда многое может изменить сила ради настоящего мира", – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил Трампа за его "фокус на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны".

"Украина остается приверженной миру и будет неустанно сотрудничать с США, чтобы сделать обе наши страны более безопасными, сильными и процветающими", – написал президент.

В вечернем обращении Зеленский добавил, что Украина готова к максимально продуктивной работе с Трампом для того, чтобы "закончить эту войну достойно и длительным миром".