Зеленський: Висловлена рішучість з боку президента США – саме вчасно

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за своєчасне скорочення терміну у 50 днів, який він раніше називав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди. Про це він написав у мережі Х.

"Чітка позиція та висловлена рішучість з боку президент США – саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру", – заявив Зеленський.

Президент також подякував Трампу за його "зосередженість на порятунку життів та зупиненні цієї жахливої війни".

"Україна залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та квітучими", – написав президент.

У вечірньому зверненні Зеленський додав, що Україна готова максимально продуктивно працювати з Трампом заради того, щоб "закінчити цю війну достойно і тривалим миром".