У Путина отвергли ультиматум Трампа

Песков заявил, что Москва "приняла к сведению" новые сроки президента США для окончания войны, но останавливаться не собирается

Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия продолжит войну против Украины, несмотря на новый ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина, которого цитируют российские пропагандисты ТАСС.

В Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа о сокращении сроков, в которые Россия должна закончить войну, а также о незаинтересованности в контактах, отметил Песков.

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Он отметил, что Россия, несмотря на заявления руководителя Штатов, продолжит войну против Украины для якобы "защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта".

Под "своими интересами" россияне обычно подразумевают ультимативные требования к Украине – отказ от НАТО, разоружение, вывод украинских войск из украинских же областей, которые оккупанты незаконно вписали в свою конституцию, а также так называемая денацификация.

Другие российские пропагандисты, РИА Новости, приводят цитату Пескова в более расширенном виде, но без фразы о продолжении войны (ниже текст по этому агентству оккупантов).

Насчет возможности встречи президента США с российским диктатором, спикер Кремля заявил, что этот вопрос "как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит". Ранее Трамп заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине.

Также, добавил Песков, в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

Этот процесс идет "ни шатко, ни валко", а страна-агрессор хотела бы видеть большую динамику в этом, заявил спикер Путина.

Кроме этого российский чиновник сообщил, что РФ и Штаты не ведут контактов по продлению договора о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений (СНВ-3).