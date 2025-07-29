У Путина отвергли ультиматум Трампа
Россия продолжит войну против Украины, несмотря на новый ультиматум президента США Дональда Трампа. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина, которого цитируют российские пропагандисты ТАСС.
В Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа о сокращении сроков, в которые Россия должна закончить войну, а также о незаинтересованности в контактах, отметил Песков.
Он отметил, что Россия, несмотря на заявления руководителя Штатов, продолжит войну против Украины для якобы "защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта".
Под "своими интересами" россияне обычно подразумевают ультимативные требования к Украине – отказ от НАТО, разоружение, вывод украинских войск из украинских же областей, которые оккупанты незаконно вписали в свою конституцию, а также так называемая денацификация.
Другие российские пропагандисты, РИА Новости, приводят цитату Пескова в более расширенном виде, но без фразы о продолжении войны (ниже текст по этому агентству оккупантов).
Насчет возможности встречи президента США с российским диктатором, спикер Кремля заявил, что этот вопрос "как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит". Ранее Трамп заявил, что ему "уже не так интересно" разговаривать с Путиным, поскольку РФ своими атаками убивает гражданских людей в Украине.
Также, добавил Песков, в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.
Этот процесс идет "ни шатко, ни валко", а страна-агрессор хотела бы видеть большую динамику в этом, заявил спикер Путина.
Кроме этого российский чиновник сообщил, что РФ и Штаты не ведут контактов по продлению договора о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений (СНВ-3).
Россия приостановила участие в этом документе еще в 2023 году: страна-агрессор прекратила обмениваться со Штатами данными о своих ядерных силах – и Вашингтон ответил симметрично.
- 28 июля Трамп сократил свой 50-дневный ультиматум для Путина: теперь он дал диктатору "10 или 12 дней" на заключение мирного соглашения, иначе будут применены вторичные пошлины для покупателей российских ресурсов. Также президент США отмечал, что российская экономика "не такая уж и большая" и просто сейчас переживает тяжелые времена.
- В ответ президент Зеленский поблагодарил Трампа и отметил: "Четкая позиция и высказанная решимость со стороны президент США – как раз вовремя, когда многое может изменить сила ради настоящего мира".
- На следующий день Зеленский отметил, что россияне продолжили бить по Украине и убивать гражданских людей даже после нового ультиматума Трампа, и призвал к санкционному давлению на Москву для окончания войны.
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