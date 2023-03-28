США: РФ не будет предоставлять данные о своем ядерном оружии. Мы ответим тем же самым
Россия не будет предоставлять США данные о своих ядерных силах, в ответ Вашингтон будет делать то же самое. Об этом на слушаниях в Палате представителей заявил представитель Пентагона по вопросам космической политики Джон Пламб, цитирует его CNN.
Он отметил, что согласно договору, раз в полгода США и РФ должны обмениваться данными о ядерных силах.
"Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию. И поэтому в качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию обратно", — сказал Пламб.
Представитель Вашингтона подчеркнул, что США пытаются "сбалансировать реакцию на безответственное поведение России".
Чиновник заявил, что решение США не предоставлять информацию о ядерном оружии в ответ является законной контрмерой, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению договора.
"В интересах стратегической стабильности США будут продолжать способствовать публичной прозрачности в отношении уровней и состояния наших ядерных сил", — резюмировал он.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
- 21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
- Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.
- Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.
Читайте также: Путин приостановил ядерный договор с США. Пентагон: У России нет денег на гонку вооружений
Комментарии