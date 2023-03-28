США: РФ не будет предоставлять данные о своем ядерном оружии. Мы ответим тем же самым

Россия не будет предоставлять США данные о своих ядерных силах, в ответ Вашингтон будет делать то же самое. Об этом на слушаниях в Палате представителей заявил представитель Пентагона по вопросам космической политики Джон Пламб, цитирует его CNN.

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По его словам, решение Москвы было принято после того, как диктатор Владимир Путин приостановил участие РФ в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений — СНВ-3.

Он отметил, что согласно договору, раз в полгода США и РФ должны обмениваться данными о ядерных силах.

"Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию. И поэтому в качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию обратно", — сказал Пламб.

Представитель Вашингтона подчеркнул, что США пытаются "сбалансировать реакцию на безответственное поведение России".

Чиновник заявил, что решение США не предоставлять информацию о ядерном оружии в ответ является законной контрмерой, чтобы побудить Россию вернуться к соблюдению договора.

"В интересах стратегической стабильности США будут продолжать способствовать публичной прозрачности в отношении уровней и состояния наших ядерных сил", — резюмировал он.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.



СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

21 февраля Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение.

Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", заявил Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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