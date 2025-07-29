У Путіна відкинули ультиматум Трампа

Пєсков заявив, що Москва "взяла до уваги" нові терміни президента США для закінчення війни, але зупинятися не збирається

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія продовжить війну проти України попри новий ультиматум президента США Дональда Трампа. Про це заявив Дмитро Пєсков, речник диктатора Володимира Путіна, якого цитують російські пропагандисти ТАСС.

У Кремлі "взяли до уваги" заяву Трампа про скорочення термінів, у які Росія має закінчити війну, а також про незацікавленість у контактах, зазначив Пєсков.

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Він зазначив, що Росія, попри заяви керівника Штатів, продовжить війну проти України для буцімто "захисту своїх інтересів, але зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".

Під "своїми інтересами" росіяни зазвичай мають на увазі ультимативні вимоги до України – відмову від НАТО, роззброєння, вивід українських військ з українських же областей, які окупанти незаконно вписали до своєї конституції, а також так звана денацифікація.

Інші російські пропагандисти, РИА Новости, наводять цитату Пєскова у більш розширеному вигляді, але без фрази про продовження війни (нижче текст за цією агенцією окупантів).

Щодо можливості зустрічі президента США з російським диктатором, речник Кремля заявив, що це питання "як не стояло в предметному плані на порядку денному, так і не стоїть". Раніше Трамп заявив, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні.

Також, додав Пєсков, у Кремлі фіксують сповільнення у процесі нормалізації двосторонніх взаємин Москви та Вашингтону.

Цей процес йде "ни шатко, ни валко", а країна-агресор хотіла б бачити більшу динаміку в цьому, заявив речник Путіна.

Окрім цього російський чиновник повідомив, що РФ та Штати не ведуть контактів щодо продовження договору про скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь (СНО-3).