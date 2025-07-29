У Путіна відкинули ультиматум Трампа
Росія продовжить війну проти України попри новий ультиматум президента США Дональда Трампа. Про це заявив Дмитро Пєсков, речник диктатора Володимира Путіна, якого цитують російські пропагандисти ТАСС.
У Кремлі "взяли до уваги" заяву Трампа про скорочення термінів, у які Росія має закінчити війну, а також про незацікавленість у контактах, зазначив Пєсков.
Він зазначив, що Росія, попри заяви керівника Штатів, продовжить війну проти України для буцімто "захисту своїх інтересів, але зацікавлена у мирному вирішенні конфлікту".
Під "своїми інтересами" росіяни зазвичай мають на увазі ультимативні вимоги до України – відмову від НАТО, роззброєння, вивід українських військ з українських же областей, які окупанти незаконно вписали до своєї конституції, а також так звана денацифікація.
Інші російські пропагандисти, РИА Новости, наводять цитату Пєскова у більш розширеному вигляді, але без фрази про продовження війни (нижче текст за цією агенцією окупантів).
Щодо можливості зустрічі президента США з російським диктатором, речник Кремля заявив, що це питання "як не стояло в предметному плані на порядку денному, так і не стоїть". Раніше Трамп заявив, що йому "вже не так цікаво" розмовляти з Путіним, оскільки РФ своїми атаками вбиває цивільних людей в Україні.
Також, додав Пєсков, у Кремлі фіксують сповільнення у процесі нормалізації двосторонніх взаємин Москви та Вашингтону.
Цей процес йде "ни шатко, ни валко", а країна-агресор хотіла б бачити більшу динаміку в цьому, заявив речник Путіна.
Окрім цього російський чиновник повідомив, що РФ та Штати не ведуть контактів щодо продовження договору про скорочення арсеналів стратегічних ядерних озброєнь (СНО-3).
Росія призупинила участь у цьому документі ще у 2023 році: країна-агресор припинила обмінюватися зі Штатами даними про свої ядерні сили – і Вашингтон відповів симетрично.
- 28 липня Трамп скоротив свій 50-денний ультиматум для Путіна: тепер він дав диктатору "10 або 12 днів" на укладання мирної угоди, інакше будуть застосовані вторинні мита для покупців російських ресурсів. Також президент США зауважував, що російська економіка "не така вже й велика" і просто зараз переживає важкі часи.
- У відповідь президент Зеленський подякував Трампу й зауважив: "Чітка позиція та висловлена рішучість з боку президент США – саме вчасно, коли багато чого може змінити сила заради справжнього миру".
- Наступного дня Зеленський зауважив, що росіяни продовжили бити по Україні та вбивати цивільних людей навіть після нового ультиматуму Трампа, й закликав до санкційного тиску на Москву задля закінчення війни.
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