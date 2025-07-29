Після ультиматуму Трампа росіяни продовжили бити по Україні та вбивати цивільних – Зеленський

Президент зазначив, що Україна вітає зусилля Трампа та його налаштованість досягти миру, і що для закінчення війни потрібен санкційний тиск на Москву

Наслідки російського удару по Запорізькій області (Фото: ДСНС)

Росіяни продовжили бити по Україні та вбивати цивільних людей навіть після нового ультиматуму керівника США Дональда Трампа, заявив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

"Учора прозвучали дуже важливі слова президента Трампа про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах і передбачуваність життя. Усім, але не Росії", – написав глава держави.

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Він зауважив: наразі відомо, що російська армія вбила 22 людини за минулу добу, коли "всі знов відчули надію на закінчення вбивств"; ще 85 людей були поранені, всього ж під ударами окупантів були 73 українські міста й села.

Зеленський додав, що вже о другій годині ночі 29 липня росіяни завдали ракетного удару по території міської лікарні у Кам'янському на Дніпропетровщині: "Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки".

"Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями", – зауважив президент.

Глава держави наголосив, що цей удар окупанти завдали вже після того, як "прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії".

"Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, – усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий і дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру", – акцентував Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає у цьому, й додав, що Україна вітає зусилля Трампа та його "налаштованість досягти миру".

"Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну й тиснуть на Росію. Мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей", – підсумував керівник України.