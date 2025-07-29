Росіяни вбили ФАБами 16 людей в колонії Запорізької області

35 людей дістали поранень через удар Росії по пенітенціарній установі у Запорізькому районі

Іван Федоров (Фото: Запорізька ОВА)

У ніч проти 29 липня росіяни атакували один із пенітенціарних закладів Запорізької області, вбивши та поранивши десятки людей. Про це повідомив глава Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

Він заявив, що через російський удар загинуло 16 людей, ще 35 – дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Федоров додав, що зруйновано приміщення установи. Пошкоджено й приватні будинки поруч.

Федоров розповів, що загалом вночі окупанти вісім разів обстріляли Запорізький район, попередньо, фугасними авіаційними бомбами. Виправна колонія – один з об’єктів, який потрапив під удари.

Запорізька область щодня обстрілюється росіянами. 19 липня на одному з підприємств обласного центру виникла пожежа через атаку ворожої армії.

У ніч проти 20 липня окупанти били по області реактивною артилерією та дронами. Відомо про трьох постраждалих.