У Запоріжжі виникла пожежа на підприємстві через атаку росіян

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Запоріжжя (Ілюстративне фото: wikimedia)

Ввечері Росія атакувала Запоріжжя, на одному з підприємств виникла пожежа. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написав він.

Чим саме ворог атакував місто, голова ОВА не уточнив. О 23:07 він попередив про загрозу тактичної авіації для регіону, а о 23:14 – про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Федоров закликав містян перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, яка була оголошена в регіоні о 21:25.