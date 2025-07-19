У Запоріжжі виникла пожежа на підприємстві через атаку росіян
Ввечері Росія атакувала Запоріжжя, на одному з підприємств виникла пожежа. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя. Попередньо, обійшлося без постраждалих", – написав він.
Чим саме ворог атакував місто, голова ОВА не уточнив. О 23:07 він попередив про загрозу тактичної авіації для регіону, а о 23:14 – про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).
Федоров закликав містян перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, яка була оголошена в регіоні о 21:25.
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