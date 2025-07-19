Росіяни атакували Одесу дронами: є загибла та поранені – фото

Через російський дроновий удар по Одесі почалася пожежа у дев’ятиповерховому будинку

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 19 липня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками, у результаті чого загинула одна людина. Про це повідомили Державна служба України з надзвичайних ситуацій, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

За даними ДСНС, через російську атаку почалась пожежа з шостого до дев’ятого поверху багатоповерхового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники разом з добровольцями.

З квартир врятували п’ять осіб, однак одна врятована жінка померла від отриманих травм.

Кіпер підтвердив, що відомо про одну загиблу людину та трьох постраждалих.

Труханов розповів, що понад 20 ворожих БпЛА заходило на місто з різних боків. За його словами, через атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток. Розгорнуто оперативний штаб, уточнив мер Одеси.

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

Фото: Одеська ОВА

Фото: Одеська ОВА

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС