Росія атакувала Одесу. Постраждали вісім людей, пошкоджено адмінбудівлі

Одеса (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

11 липня російські війська атакували Одесу. Внаслідок обстрілу відомо про вісьмох постраждалих, повідомляє Одеська міська рада.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки.

Вісьмом постраждалим надається необхідна медична допомога.

Повітряні сили близько 09:50 повідомили, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси є група ударних безпілотників.

Пізніше військові повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона.