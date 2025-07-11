Росія атакувала Одесу. Постраждали вісім людей, пошкоджено адмінбудівлі
11 липня російські війська атакували Одесу. Внаслідок обстрілу відомо про вісьмох постраждалих, повідомляє Одеська міська рада.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайню, автівки.
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Вісьмом постраждалим надається необхідна медична допомога.
Повітряні сили близько 09:50 повідомили, що в акваторії Чорного моря поблизу Одеси є група ударних безпілотників.
Пізніше військові повідомили, що в місті працює протиповітряна оборона.
- Росія регулярно б'є по Одесі й області.
- У ніч проти 28 червня РФ вдарила по Одесі дронами, влучила у 21-поверховий будинок. Поранень зазнали 14 осіб, серед яких троє дітей, ще дві людини загинули. Це була вчителька та її чоловік.
- Також Росія вдарила 3 липня по Одесі касетним "Іскандером". Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та трьох поранених.