Росіяни завдали ракетного удару по ліцею у Білгород-Дністровському Одеської області – двоє загиблих, під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети", – написав глава держави.

Він зазначив, що дітей у навчальному закладі не було, оскільки зараз канікули, але в будівлі перебували працівники ліцею.

Під завалами можуть бути люди, наразі відомо про двох загиблих, додав президент.

Ліцей фактично повністю зруйновано, наголосив Зеленський. Триває рятувальна операція.

"Жоден із таких російських ударів не є випадковим – російська армія точно знає, куди бʼє. І це – демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну", – додав президент.

Він вчергове закликав партнерів до посилення тиску та санкцій проти Москви, оскільки якщо не буде примусу РФ до миру, то "доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити".