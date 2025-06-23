Россияне нанесли ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области – двое погибших, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты", – написал глава государства.

Он отметил, что детей в учебном заведении не было, поскольку сейчас каникулы, но в здании находились работники лицея.

Под завалами могут быть люди, известно о двух погибших, добавил президент.

Лицей фактически полностью разрушен, подчеркнул Зеленский. Продолжается спасательная операция.

"Ни один из таких российских ударов не является случайным – российская армия точно знает, куда бьет. И это – демонстративные удары. Руководство России не собирается изменяться, не собирается по своей воле завершать войну", – добавил президент.

Он в очередной раз призвал партнеров к усилению давления и санкций против Москвы, поскольку если не будет принуждения РФ к миру, то "придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы – всюду, куда российские убийцы смогут попасть".