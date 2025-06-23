Россияне ударили по лицею в Одесской области – есть погибшие, под завалами могут быть люди
Россияне нанесли ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области – двое погибших, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Абсолютно безумный удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты", – написал глава государства.
Он отметил, что детей в учебном заведении не было, поскольку сейчас каникулы, но в здании находились работники лицея.
Под завалами могут быть люди, известно о двух погибших, добавил президент.
Лицей фактически полностью разрушен, подчеркнул Зеленский. Продолжается спасательная операция.
"Ни один из таких российских ударов не является случайным – российская армия точно знает, куда бьет. И это – демонстративные удары. Руководство России не собирается изменяться, не собирается по своей воле завершать войну", – добавил президент.
Он в очередной раз призвал партнеров к усилению давления и санкций против Москвы, поскольку если не будет принуждения РФ к миру, то "придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы – всюду, куда российские убийцы смогут попасть".
- Ночью 23 июня оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами – есть погибшие и пострадавшие. Под ударом оказалась и Киевская область – есть жертва и раненые.