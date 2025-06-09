Россия нарастила производство баллистических ракет "Искандер", накопила почти 600 – ГУР

В сравнении с 2024 годом россияне нарастили производство баллистических ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ежемесячно оккупанты производят по 60 единиц – более года назад РФ была способна производить 40. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны в ответ на запрос LIGA.net.