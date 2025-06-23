У Києві зросла кількість загиблих, рятувальники працюють на двох локаціях – відео

Всього в столиці відомо про 19 постраждалих, серед яких дитина та вагітна

Атака на Київ (Фото: Київська міська прокуратура)

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки дронами та балістикою. Рятувальники працюють на місцях, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Станом на 08:40 відомо вже про шістьох загиблих в Шевченківському районі, де в пʼятиповерхівці зруйновані перекриття кількох поверхів. Роботи з ліквідації наслідків тривають одразу на двох локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вибуховою хвилею також пошкоджені квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей, серед яких дитина та вагітна.

Всього в місті постраждали 19 людей, вісім із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Офіс генпрокурора повідомив, що через атаку на столицю розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: прокуратура Києва

Фото: прокуратура Києва

Фото: прокуратура Києва

Фото: прокуратура Києва