У Києві зросла кількість загиблих, рятувальники працюють на двох локаціях – відео
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки дронами та балістикою. Рятувальники працюють на місцях, повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
Станом на 08:40 відомо вже про шістьох загиблих в Шевченківському районі, де в пʼятиповерхівці зруйновані перекриття кількох поверхів. Роботи з ліквідації наслідків тривають одразу на двох локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вибуховою хвилею також пошкоджені квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей, серед яких дитина та вагітна.
Всього в місті постраждали 19 людей, вісім із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Офіс генпрокурора повідомив, що через атаку на столицю розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
- 17 червня Росія зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхівки в Солом'янському районі Києва. З-під завалів дістали тіла 23 людей, загалом під час цієї атаки у столиці загинули 28 осіб, ще 134 постраждали.
- Вночі 23 червня окупанти вдарили по столиці ракетами та дронами. Також постраждала Київська область – є загиблий та постраждалі.