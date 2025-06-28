Атака по Одесі. Росія вбила вчительку та її чоловіка – фото

Катерина Борсинська (Фото: facebook.com/katerina.borsins.ka)

Внаслідок нічної атаки по Одесі загинула вчителька місцевого ліцею та її чоловік. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Борсинська Катерина працювала соціальним педагогом у Михайлівському ліцеї. Разом із нею загинув її чоловік Валентин.

"Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", – зазначив Труханов.

В ліцеї охарактеризували Катерину як чуйного наставника для дітей, порадника для батьків, професійного педагога та людину з великим серцем.

"Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи. На жаль, війна не щадить нікого", – сказано в повідомленні.