Атака по Одесі. Росія вбила вчительку та її чоловіка – фото
Внаслідок нічної атаки по Одесі загинула вчителька місцевого ліцею та її чоловік. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Борсинська Катерина працювала соціальним педагогом у Михайлівському ліцеї. Разом із нею загинув її чоловік Валентин.
"Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям", – зазначив Труханов.
В ліцеї охарактеризували Катерину як чуйного наставника для дітей, порадника для батьків, професійного педагога та людину з великим серцем.
"Це невимовна втрата для всіх, хто знав Катерину Валентинівну особисто: відповідальна, порядна, чесна і добра людина; професійний, творчий педагог, професіонал своєї справи. На жаль, війна не щадить нікого", – сказано в повідомленні.
- Росія вдарила по Одесі дронами та влучила у 21-поверховий будинок. Поранень дістали 14 осіб серед яких троє дітей, а також дві людини загинули.
- У Повітряних силах повідомляли, що ворог атакував вночі 23 БпЛА з яких збити вдалося 21 і ще один був локаційно втрачений. Тільки один дрон влучив у ціль і саме в Одесі. Це був основний напрямок ворожої атаки.