Атака на Одессу. Россия убила учительницу и ее мужа – фото

Спасатели извлекли из-под завалов тело педагога вместе с ее мужем

Катерина Борсинская (Фото: facebook.com/katerina.borsins.ka)

В результате ночной атаки по Одессе погибла учительница местного лицея и ее муж. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Борсинская Екатерина работала социальным педагогом в Михайловском лицее. Вместе с ней погиб ее муж Валентин.

"Мы разделяем эту утрату вместе с педагогическим сообществом нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", – отметил Труханов.

В лицее Катерину охарактеризовали как чуткого наставника для детей, советчика для родителей, профессионального педагога и человека с большим сердцем.

"Это невосполнимая потеря для всех, кто знал Екатерину Валентиновну лично: ответственного, порядочного, честного и доброго человека; профессионального, творческого педагога, профессионала своего дела. К сожалению, война не щадит никого", – говорится в сообщении.