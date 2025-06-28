Атака на Одессу. Россия убила учительницу и ее мужа – фото
В результате ночной атаки по Одессе погибла учительница местного лицея и ее муж. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Борсинская Екатерина работала социальным педагогом в Михайловском лицее. Вместе с ней погиб ее муж Валентин.
"Мы разделяем эту утрату вместе с педагогическим сообществом нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям", – отметил Труханов.
В лицее Катерину охарактеризовали как чуткого наставника для детей, советчика для родителей, профессионального педагога и человека с большим сердцем.
"Это невосполнимая потеря для всех, кто знал Екатерину Валентиновну лично: ответственного, порядочного, честного и доброго человека; профессионального, творческого педагога, профессионала своего дела. К сожалению, война не щадит никого", – говорится в сообщении.
- Россия нанесла удар по Одессе дронами, поразив 21-этажный дом. 14 человек, в том числе трое детей, получили ранения, а также два человека погибли.
- В Воздушных силах сообщили, что враг атаковал ночью 23 БпЛА, из которых удалось сбить 21, а еще один был локационно потерян. Только один дрон попал в цель, и именно в Одессе. Это было основное направление вражеской атаки.