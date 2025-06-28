Россия ударила дроном по многоэтажке в Одессе: погибла семья, пострадали дети – видео
В ночь на 28 июня Россия нанесла удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате атаки погибла семья, а среди раненых есть дети. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
Взрывы в городе прогремели поздно вечером 27 июня – была объявлена опасность применения дронов. Под вражеский удар попал 21-этажный дом в одном из районов города, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В результате попадания возник пожар на седьмом-девятом этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах. Удалось спасти пять человек, в том числе маленького ребенка.
Повторные воздушные тревоги усложняли ситуацию с тушением пожара и спасением людей, отметили в ГСЧС.
Известно как минимум о двух погибших. По словам Труханова, спасатели обнаружили тела супружеской пары, погибшей в результате попадания вражеского дрона в квартиру.
Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 03:30 известно о шести пострадавших: двух детях и четырех взрослых, все в больницах. Семилетний мальчик находится в состоянии средней тяжести, а трехлетний ребенок отравился продуктами горения. Все взрослые – в состоянии средней тяжести.
- 20 июня Россия атаковала Одессу ударными дронами, город охватили пожары. По состоянию на утро было известно о более чем 10 местах попаданий в городе.
- В результате атаки также была повреждена железная дорога Одесского вокзала, а именно контактная сеть и рельс-шпильная решетка. Обошлось без пострадавших.