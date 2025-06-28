Россия ударила дроном по многоэтажке в Одессе: погибла семья, пострадали дети – видео

Россия атаковала 21-этажный дом, в результате чего пострадали дети, есть и погибшие

Атака по Одессе (Фото: ГСЧС)

В ночь на 28 июня Россия нанесла удар по 21-этажному жилому дому в Одессе. В результате атаки погибла семья, а среди раненых есть дети. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Взрывы в городе прогремели поздно вечером 27 июня – была объявлена опасность применения дронов. Под вражеский удар попал 21-этажный дом в одном из районов города, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В результате попадания возник пожар на седьмом-девятом этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах. Удалось спасти пять человек, в том числе маленького ребенка.

Повторные воздушные тревоги усложняли ситуацию с тушением пожара и спасением людей, отметили в ГСЧС.

Известно как минимум о двух погибших. По словам Труханова, спасатели обнаружили тела супружеской пары, погибшей в результате попадания вражеского дрона в квартиру.

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 03:30 известно о шести пострадавших: двух детях и четырех взрослых, все в больницах. Семилетний мальчик находится в состоянии средней тяжести, а трехлетний ребенок отравился продуктами горения. Все взрослые – в состоянии средней тяжести.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям