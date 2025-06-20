Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
В ночь на 20 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего начались масштабные пожары. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям, глава областной военной администрации Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.
По состоянию на утро известно о более 10 местах попаданий.
Огнем полностью охватило четырехэтажное здание. Там спасены три человека, еще шестеро – эвакуированы из огня.
Во время операции на спасателей обрушились элементы конструкций.
Также в Одессе пострадал 23-этажный жилой дом. Там огнеборцы потушили пожар на 18, 19, 20 этажах, из здания эвакуированы 600 человек.
Известно также о повреждении корпуса высшего учебного заведения, газопровода, возгорании еще пяти жилых домов по разным адресам и трех автомобилей.
По предварительным данным, всего пострадали 13 человек, из них трое – спасатели.
- Одесса и область регулярно подвергаются российским дроновым атакам. 17 июня РФ запустила по Одессе "шахеды", в результате чего возникли пожары и разрушения. Десятки людей пострадали и двое – погибли.