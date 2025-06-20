Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

В ночь на 20 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего начались масштабные пожары. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям,  глава областной военной администрации Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.

По состоянию на утро известно о более 10 местах попаданий.

Огнем полностью охватило четырехэтажное здание. Там спасены три человека, еще шестеро – эвакуированы из огня.

Во время операции на спасателей обрушились элементы конструкций.

Также в Одессе пострадал 23-этажный жилой дом. Там огнеборцы потушили пожар на 18, 19, 20 этажах, из здания эвакуированы 600 человек.

Известно также о повреждении корпуса высшего учебного заведения, газопровода, возгорании еще пяти жилых домов по разным адресам и трех автомобилей.

По предварительным данным, всего пострадали 13 человек, из них трое – спасатели.

Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Кипера
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Кипера
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Кипера
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Кипера
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Кипера
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Фото: Telegram-канал Труханова
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео
Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео

  • Одесса и область регулярно подвергаются российским дроновым атакам. 17 июня РФ запустила по Одессе "шахеды", в результате чего возникли пожары и разрушения. Десятки людей пострадали и двое – погибли.
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