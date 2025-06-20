Россия массирована атаковала Одессу: многоквартирный дом весь в огне – фото, видео

В результате очередной российской атаки на Одессу горела четырехэтажка, оттуда спасали людей

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

В ночь на 20 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными дронами, в результате чего начались масштабные пожары. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям, глава областной военной администрации Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.

По состоянию на утро известно о более 10 местах попаданий.

Огнем полностью охватило четырехэтажное здание. Там спасены три человека, еще шестеро – эвакуированы из огня.

Во время операции на спасателей обрушились элементы конструкций.

Также в Одессе пострадал 23-этажный жилой дом. Там огнеборцы потушили пожар на 18, 19, 20 этажах, из здания эвакуированы 600 человек.

Известно также о повреждении корпуса высшего учебного заведения, газопровода, возгорании еще пяти жилых домов по разным адресам и трех автомобилей.

По предварительным данным, всего пострадали 13 человек, из них трое – спасатели.

Фото: Telegram-канал Кипера

Фото: Telegram-канал Кипера

Фото: Telegram-канал Кипера

Фото: Telegram-канал Кипера

Фото: Telegram-канал Кипера

Фото: Telegram-канал Труханова