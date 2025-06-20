Росія масовано атакувала Одесу: багатоквартирний будинок весь у вогні – фото, відео

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

У ніч проти 20 червня Росія вчергове масовано атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок чого зайнялися масштабні пожежі. Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій, очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

Станом на ранок відомо про понад 10 місць влучань.

Вогнем повністю охопило чотириповерховий будинок. Там врятовано трьох людей, ще шістьох – евакуйовано з вогню.

Під час операції на рятувальників обвалилися елементи конструкцій. Постраждали троє вогнеборців, наразі вони в лікарні в стабільному стані.

Також в Одесі постраждав 23-поверховий житловий будинок. Там вогнеборці згасили пожежу на 18, 19, 20 поверхах, з будівлі евакуйовано 600 осіб. З заблокованої квартири врятовано трьох людей, з них двоє – діти.

Відомо також про пошкодження корпусу вищого навчального закладу, газопроводу, займання ще п’яти житлових будинків за різними адресами та трьох автівок. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації.

За попередніми даними, всього постраждало 13 осіб, з них троє – рятувальники.

Фото: Telegram-канал Кіпера

Фото: Telegram-канал Кіпера

Фото: Telegram-канал Кіпера

Фото: Telegram-канал Кіпера

Фото: Telegram-канал Кіпера

Фото: Telegram-канал Труханова