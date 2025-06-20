Российские дроны повредили железную дорогу Одесского вокзала

В ночь на 20 июня Россия устроила массированную атаку БпЛА на Одессу, в результате чего, кроме домов людей, пострадала железная дорога

Одесский вокзал (Фото: Википедия)

В результате массированной дроновой атаки России повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщила Укразалізниця.

Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Специалисты Укрзалізниці уже работают над ликвидацией последствий.

Движение поездов осуществляется по графику, обошлось без пострадавших.

Всего в Одессе известно о 10 попаданиях в ночь на 20 июня. Огнем полностью охватило четырехэтажку, также пострадал 23-этажный жилой дом.