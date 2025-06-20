Российские дроны повредили железную дорогу Одесского вокзала
В результате массированной дроновой атаки России повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Об этом сообщила Укразалізниця.
Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
Специалисты Укрзалізниці уже работают над ликвидацией последствий.
Движение поездов осуществляется по графику, обошлось без пострадавших.
Всего в Одессе известно о 10 попаданиях в ночь на 20 июня. Огнем полностью охватило четырехэтажку, также пострадал 23-этажный жилой дом.
- Одесса и область регулярно страдают от российских дроновых атак. 17 июня РФ запустила по Одессе "шахеды", в результате чего возникли пожары и разрушения. Десятки людей пострадали и двое – погибли.