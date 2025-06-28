Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Одесі: загинула родина, постраждали діти – відео

Росія атакувала 21-поверхівку, внаслідок чого постраждали діти, є й загиблі

Атака по Одесі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 28 червня Росія вдарила 21-поверховому житловому будинку в Одесі. Внаслідок атаки загинула родина, а серед поранених є діти. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Вибухи в місті пролунали пізно ввечері 27 червня – була оголошена небезпека застосування дронів. Під ворожий удар потрапив 21-поверховий будинок в одному з районів міста, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Люди опинились заблокованими у квартирах. Врятувати вдалося п'ятьох осіб, серед яких маленька дитина.

Ситуацію з ліквідації пожежі та рятування людей ускладнювали повторні повітряні тривоги, зазначили у ДСНС.

Відомо мінімум про двох загиблих. За словами Труханова, рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону у квартиру.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 03:30 було відомо про шістьох постраждалих: двох дітей та чотирьох дорослих, усі в лікарнях. Семирічний хлопець у стані середнього ступеня важкості, а трирічний малюк отруївся продуктами горіння. Всі дорослі – у стані середнього ступеня важкості.

ДОПОВНЕНО о 09:00. У Нацполіції повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до дев'яти осіб. Пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби. Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС.

За даними голови Одеської ОВА, станом на 09:30 відомо про 14 постраждалих, серед яких троє дітей. В лікарнях лишаються шестеро поранених, двоє дорослих та дитина у важкому стані.

Фото: Нацполіція

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС