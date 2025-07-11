Россия атаковала Одессу. Пострадали восемь человек, повреждены админздания

Российская армия нанесла удар по Одессе днем 11 июля

Одесса (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

11 июля российские войска атаковали Одессу. В результате обстрела известно о восьми пострадавших, сообщает Одесский городской совет.

Повреждены гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.

Восьми пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Воздушные силы около 09:50 сообщили, что в акватории Черного моря вблизи Одессы обнаружена группа ударных беспилотников.

Позже военные сообщили, что в городе работает система противовоздушной обороны.