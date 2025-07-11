Россия атаковала Одессу. Пострадали восемь человек, повреждены админздания
11 июля российские войска атаковали Одессу. В результате обстрела известно о восьми пострадавших, сообщает Одесский городской совет.
Повреждены гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, автомобили.
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Восьми пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Воздушные силы около 09:50 сообщили, что в акватории Черного моря вблизи Одессы обнаружена группа ударных беспилотников.
Позже военные сообщили, что в городе работает система противовоздушной обороны.
- Россия регулярно наносит удары по Одессе и области.
- В ночь на 28 июня РФ нанесла удар по Одессе дронами. Попала в 21-этажный дом. 14 человек получили ранения, в том числе трое детей, еще два человека погибли. Это была учительница и ее муж.
- Также 3 июля Россия нанесла удар по Одессе кассетной ракетой "Искандер". В результате атаки сообщается о двух погибших и трех раненых.