РФ ударила "Искандером" по порту Одессы. Есть погибшие и раненые, среди них сирийцы

В Одессе 3 июля днем прогремели взрывы, предварительно город был обстрелян "Искандером"

Одесса (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

Россия нанесла удар по Одессе кассетной ракетой "Искандер" 3 июля. В результате атаки известно о двух погибших и трех раненых. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.

По его словам, под ударом оказалась портовая инфраструктура.