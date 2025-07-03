РФ ударила "Искандером" по порту Одессы. Есть погибшие и раненые, среди них сирийцы
Одесса (Иллюстративное фото: wikipedia.org)

Россия нанесла удар по Одессе кассетной ракетой "Искандер" 3 июля. В результате атаки известно о двух погибших и трех раненых. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.

По его словам, под ударом оказалась портовая инфраструктура.

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"Россия нанесла удар кассетной ракетой "Искандер" по портовой инфраструктуре. Один погибший – водитель грузовика, личность второго устанавливается, еще трое пострадали", – заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В Воздушных силах около 12:48 сообщили об угрозе применения баллистического оружия из Крыма. Позже там написали о высокоскоростной цели в направлении Одессы.

Это уже вторая российская атака на город. В ночь на 3 июля Россия атаковала Одессу ударными дронами, нанеся значительные повреждения многоэтажному зданию. Известно, что пострадали шесть человек, 11 – спасены.

Помимо многоэтажного здания, повреждены и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В квартирах многоэтажного дома произошли пожары, которые были потушены. Шесть квартир полностью разрушены, еще 36 – частично повреждены.

ДОПОЛНЕНО В 14:50. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта.

На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Среди двух погибших докер-механизатор и водитель грузовика.

Еще шесть получили ранения. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна.

Повреждены также объекты инфраструктуры – портальные краны, техника, склады.

Фото: t.me/OleksiiKuleba
Фото: t.me/OleksiiKuleba
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