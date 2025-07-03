РФ ударила "Искандером" по порту Одессы. Есть погибшие и раненые, среди них сирийцы

РФ ударила "Искандером" по порту Одессы. Есть погибшие и раненые, среди них сирийцыдополнено
Россия нанесла удар по Одессе кассетной ракетой "Искандер" 3 июля. В результате атаки известно о двух погибших и трех раненых. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телемарафона.
По его словам, под ударом оказалась портовая инфраструктура.
"Россия нанесла удар кассетной ракетой "Искандер" по портовой инфраструктуре. Один погибший – водитель грузовика, личность второго устанавливается, еще трое пострадали", – заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.
В Воздушных силах около 12:48 сообщили об угрозе применения баллистического оружия из Крыма. Позже там написали о высокоскоростной цели в направлении Одессы.
Это уже вторая российская атака на город. В ночь на 3 июля Россия атаковала Одессу ударными дронами, нанеся значительные повреждения многоэтажному зданию. Известно, что пострадали шесть человек, 11 – спасены.
Помимо многоэтажного здания, повреждены и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В квартирах многоэтажного дома произошли пожары, которые были потушены. Шесть квартир полностью разрушены, еще 36 – частично повреждены.
ДОПОЛНЕНО В 14:50. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, ракета "Искандер" попала в район одного из причалов Одесского морского порта.
На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла из иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.
Среди двух погибших докер-механизатор и водитель грузовика.
Еще шесть получили ранения. Среди них – работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое – граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна.
Повреждены также объекты инфраструктуры – портальные краны, техника, склады.
- Россия регулярно наносит удары по Одессе и области.
- В ночь на 28 июня РФ нанесла удар по Одессе дронами, попав в 21-этажный дом. 14 человек получили ранения, в том числе трое детей, еще два человека погибли. Это были учительница и ее муж.