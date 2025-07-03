В Одессе из-за атаки России повреждена многоэтажка, горели несколько этажей – фото, видео

В результате очередных российских ударов "шахедами" один из подъездов получил значительные повреждения, сообщил мэр Одессы

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

В ночь на 3 июля Россия атаковала Одессу ударными дронами, существенно повредив многоэтажный дом. Об этом сообщили мэр города Геннадий Труханов и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В 02:50 Труханов написал, что город находится под атакой ударных беспилотников.

Позже стало известно, что в результате атаки противника были повреждены жилые дома.

В девятиэтажном доме – "существенные" повреждения, подчеркнул Труханов. Возник пожар с седьмого по девятый этаж.

Спасатели эвакуировали 50 жителей. Из них 10 человек, в том числе двое детей, были спасены с помощью спецтехники.

Четыре человека пострадали, двое госпитализированы.

Предварительный осмотр показал, что один из подъездов получил значительные повреждения.

Труханов отметил, что находиться там опасно, поэтому после демонтажа аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания, и будут определены дальнейшие действия.

ОБНОВЛЕНО В 07:45. Уже пятеро пострадавших, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Среди них двое – дети (мальчик и девочка семи и девяти лет), они госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Кроме многоэтажки повреждены и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В квартирах многоэтажки возникли пожары, их потушили. Шесть квартир разрушены полностью, еще 36 – частично повреждены.

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова