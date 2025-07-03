В Одесі через атаку РФ пошкоджено багатоповерхівку, горіли квартири – фото, відео

Фото: Telegram-канал Геннадія Труханова

У ніч проти 3 липня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками, суттєво пошкодивши багатоповерхівку. Про це повідомили мер міста Геннадій Труханов і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

О 02:50 Труханов написав, що місто перебуває під атакою ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що в результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки.

У дев’ятиповерхівці – "суттєві" пошкодження, наголосив Труханов. Виникла пожежа з сьомого до дев’ятого поверху.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців. З них 10 осіб, зокрема двох дітей, врятували за допомогою спецтехніки.

Чотири людини постраждали, двох ушпиталено.

Попередній огляд показав, що один із під’їздів зазнав значних ушкоджень.

Труханов зазначив, що перебувати там небезпечно, тому після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі, і буде визначено подальші дії.

ОНОВЛЕНО О 07:45. Вже п'ятеро постраждалих, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Серед них двоє – діти (хлопчик і дівчинка семи та дев'яти років), їх ушпиталено з отруєнням продуктами горіння.

Крім багатоповерхівки, пошкоджено й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У квартирах багатоповерхівки виникли пожежі, їх загасили. Шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено.

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: ДСНС

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова

Фото: Telegram-канал Труханова