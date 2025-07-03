Росія вдарила касетним "Іскандером" по порту Одеси. Є загиблі і поранені, серед них сирійці

В Одесі 3 липня вдень пролунали вибухи, попередньо по місту вдарили "Іскандером"

Одеса (Ілюстративне фото: wikipedia.org)

Росія вдарила 3 липня по Одесі касетним "Іскандером". Внаслідок атаки відомо про двох загиблих та трьох поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону.

За його словами, під ударом опинилась портова інфраструктура.

"Росія вдарила касетним "Іскандером" по портовій інфраструктурі.Один загиблий – водій вантажівки, особу другого встановлюють, ще троє постраждалих", – заявив голова ОВА Олег Кіпер.

У Повітряних силах близько 12:48 повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом там написали про швидкісну ціль у напрямку Одеси.

Це вже друга російська атака по місту. У ніч проти 3 липня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками, суттєво пошкодивши багатоповерхівку. Відомо, що постраждали шість людей, 11 – врятовані.

Крім багатоповерхівки, пошкоджено й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У квартирах багатоповерхівки виникли пожежі, їх загасили. Шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено.

ДОПОВНЕНО О 14:50. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту.

На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Серед двох загиблих докер-механізатор та водій вантажівки.

Ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури – портальні крани, техніка, склади.