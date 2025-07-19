Россияне атаковали Одессу дронами: есть погибшая и раненые – фото

Из-за российского дронового удара по Одессе начался пожар в девятиэтажном доме

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 19 июля россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.

За данные ГСЧС, из-за российской атаки начался пожар с шестого до девятого этажа многоэтажного дома. Пожар ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.

Из квартир спасли пять человек, однако одна спасенная женщина скончалась от полученных травм.

Кипер подтвердил, что известно об одном погибшем человеке и трех пострадавших.

Труханов рассказал, что более 20 вражеских БпЛА заходило на город с разных сторон. По его словам, из-за атаки повреждена гражданская инфраструктура.

В помещении детского сада, расположенного рядом с местом атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище. Развернут оперативный штаб, уточнил мэр Одессы.

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

Фото: Telegram-канал Геннадия Труханова

Фото: Одесская ОГА

Фото: Одесская ОГА

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС