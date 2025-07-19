Россияне атаковали Одессу дронами: есть погибшая и раненые – фото
В ночь на 19 июля россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщили Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.
За данные ГСЧС, из-за российской атаки начался пожар с шестого до девятого этажа многоэтажного дома. Пожар ликвидировали спасатели вместе с добровольцами.
Из квартир спасли пять человек, однако одна спасенная женщина скончалась от полученных травм.
Кипер подтвердил, что известно об одном погибшем человеке и трех пострадавших.
Труханов рассказал, что более 20 вражеских БпЛА заходило на город с разных сторон. По его словам, из-за атаки повреждена гражданская инфраструктура.
В помещении детского сада, расположенного рядом с местом атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище. Развернут оперативный штаб, уточнил мэр Одессы.
- Россия регулярно бьет по Одессе и области. 3 июля оккупанты ударили по Одессе кассетным "Искандером". В результате атаки известно о двух погибших и трех раненых.
- 11 июля в результате российской атаки на Одессу пострадали 11 человек.
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