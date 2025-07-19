Росіяни вдарили ракетою по Синельниківському району: є загиблі та руйнування
Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У суботу, 19 липня, окупанти завдали ракетного удару по Синельниківському району, вбивши щонайменше двох людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, росіяни вдарили по Васильківській громаді. За попередніми даними, жертвами атаки стало двоє людей. Про постраждалих Лисак не повідомляв.

Потрощено амбулаторію, школу та заклад культури. Понівечено приватні будинки. Зайнялися авто, додав глава ОВА.

Наслідки атаки уточнюються.

Росіяни вдарили ракетою по Синельниківському району: є загиблі та руйнування
Фото: ДСНС
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