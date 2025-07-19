Росіяни вдарили ракетою по Синельниківському району: є загиблі та руйнування

Через атаку Росії у Васильківській громаді пошкоджено амбулаторію, школу та заклад культури

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У суботу, 19 липня, окупанти завдали ракетного удару по Синельниківському району, вбивши щонайменше двох людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, росіяни вдарили по Васильківській громаді. За попередніми даними, жертвами атаки стало двоє людей. Про постраждалих Лисак не повідомляв.

Потрощено амбулаторію, школу та заклад культури. Понівечено приватні будинки. Зайнялися авто, додав глава ОВА.

Наслідки атаки уточнюються.

Фото: ДСНС

У ніч проти 17 липня Росія атакувала Дніпропетровську область дронами. Відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.

У ніч проти 19 липня окупанти знову били по регіону. Зокрема, під атакою ракет та БпЛА опинився Павлоград.