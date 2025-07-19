Росіяни били по Україні понад 300 дронами та 30 ракетами

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 19 липня росіяни запустили по Україні сотні безпілотників різних типів та десятки ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи нічну атаку. Сили оборони знищили 208 ракет та БпЛА, ще 136 – не досягли цілей.

За словами глави держави, окупанти спрямували на українські міста більш ніж 300 дронів та понад 30 ракет. Станом на ранок цілі знищують: у повітрі ще є БпЛА.

Також тривають рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Житомирська області.

В Сумах окупанти пошкодили критичну інфраструктуру – без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по Шостці Сумської області.

В Одесі пошкоджено будинок. Шість людей поранено, серед них дитина. Одна людина загинула.

Також росіяни били ракетами й дронами по Павлограду. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак назвав атаку на місто наймасованішою.

Зеленський подякував всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати домовленості щодо спільного виробництва зброї, інвестицій у виробництво БпЛА, зокрема дронів-перехоплювачів, надання систем протиповітряної оборони та ракет до них.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. Командування Повітряних сил Збройних Сил України уточнило, що окупанти використали 379 засобів повітряного нападу.

З 19:30 18 липня росіяни запустили:

→ 344 безпілотники (близько 200 – "шахеди");

→ 12 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" (пуски з Воронезької, Курської, Ростовської областей Росії та тимчасово окупованого Криму);

→ вісім крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків – Міллєрово в Ростовській області РФ);

→ 15 крилатих ракет Х-101 (із повітряного простору Саратовської області).

Станом на 10:00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу противника:

→ 185 ударних БпЛА;

→ сім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

→ сім крилатих ракет "Іскандер-К";

→ дев’ять крилатих ракет Х-101.

Крім того, сім крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли цілей.

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих – на семи локаціях.

Росія щоночі б'є по Україні безпілотниками. У ніч проти 18 липня РФ атакувала 35 дронами, 29 із яких – "шахеди". Основний напрямок удару – прифронтові території на сході країни.

У ніч проти 17 липня основним напрямком удару була Дніпропетровська область, зокрема Дніпро. Там внаслідок атаки загинула людина, ще п'ять – постраждали.