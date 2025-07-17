Росія масовано вдарила по Дніпру: є жертва і постраждалі
У ніч проти 17 липня Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Є наслідки в обласному центрі та Дніпропетровському районі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Сили протиповітряної оборони знищили 22 ворожих дрони, проте були і влучання.
Під масованою атакою опинився Дніпро. Після опівночі Лисак повідомляв, що у місті "гучно".
Внаслідок російських ударів виникло одразу декілька пожеж, пошкоджено підприємства.
Загинула одна людина, ще п’ять – постраждали. Ушпиталено чоловіків 35, 37, 40 і 52 років. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий лікуватиметься вдома.
Також горіло й у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах.
Понівечено господарську споруду і теплицю.
Бив ворог і по Нікопольщині – FPV-дронами та з реактивної системи залпового вогню "Град". Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада.
Постраждали п’ять людей. Четверо з них у стані середньої тяжкості, один – "легкий".
Горіло авто, понівечено приватний будинок і господарську споруду.
По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджено інфраструктуру.
- Минулої доби, з вечора 15 липня і в ніч проти 16-го, Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і 400 дронами різних типів. Основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків і Вінниця.
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