Росія масовано вдарила по Дніпру: є жертва і постраждалі

У Дніпрі внаслідок російської атаки почалися пожежі, пошкоджено підприємство. Загинула людина, серед п'яти постраждалих – троє "важких"

Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

У ніч проти 17 липня Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Є наслідки в обласному центрі та Дніпропетровському районі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Сили протиповітряної оборони знищили 22 ворожих дрони, проте були і влучання.

Під масованою атакою опинився Дніпро. Після опівночі Лисак повідомляв, що у місті "гучно".

Внаслідок російських ударів виникло одразу декілька пожеж, пошкоджено підприємства.

Загинула одна людина, ще п’ять – постраждали. Ушпиталено чоловіків 35, 37, 40 і 52 років. Троє з них – у важкому стані. 70-річний потерпілий лікуватиметься вдома.

Також горіло й у Дніпровському районі. Там гучно було у Солонянській та Слобожанській громадах.

Понівечено господарську споруду і теплицю.

Бив ворог і по Нікопольщині – FPV-дронами та з реактивної системи залпового вогню "Град". Скинув боєприпас з БпЛА. Потерпали сам Нікополь і Марганецька громада.

Постраждали п’ять людей. Четверо з них у стані середньої тяжкості, один – "легкий".

Горіло авто, понівечено приватний будинок і господарську споруду.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор поцілив FPV-дронами. Пошкоджено інфраструктуру.