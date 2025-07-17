Россия массированно ударила по Днепру: есть жертва и пострадавшие
В ночь на 17 июля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Есть последствия в областном центре и Днепропетровском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 вражеских дрона, однако были и попадания.
Под массированной атакой оказался Днепр. После полуночи Лысак сообщал, что в городе "громко".
В результате российских ударов возникло сразу несколько пожаров, повреждены предприятия.
Погиб один человек, еще пять – пострадали. Госпитализированы мужчины 35, 37, 40 и 52 лет. Трое из них – в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший будет лечиться дома.
Также горело и в Днепровском районе. Там громко было в Солонянской и Слобожанской общинах.
Повреждены хозяйственная постройка и теплица.
Бил враг и по району Никополя – FPV-дронами и из реактивной системы залпового огня "Град". Сбросил боеприпас с БпЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая община.
Пострадали пять человек. Четверо из них в состоянии средней тяжести, один – "легкий".
Горело авто, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.
По Межевской громаде Синельниковского района агрессор попал FPV-дронами. Повреждена инфраструктура.
- За прошедшие сутки, с вечера 15 июля и в ночь на 16-е, Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 400 дронами различных типов. Основными направлениями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница.
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