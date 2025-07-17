Россия массированно ударила по Днепру: есть жертва и пострадавшие

В Днепре в результате российской атаки начались пожары, повреждено предприятие. Погиб человек, среди пяти пострадавших – трое "тяжелых"

Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

В ночь на 17 июля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Есть последствия в областном центре и Днепропетровском районе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 вражеских дрона, однако были и попадания.

Под массированной атакой оказался Днепр. После полуночи Лысак сообщал, что в городе "громко".

В результате российских ударов возникло сразу несколько пожаров, повреждены предприятия.

Погиб один человек, еще пять – пострадали. Госпитализированы мужчины 35, 37, 40 и 52 лет. Трое из них – в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший будет лечиться дома.

Также горело и в Днепровском районе. Там громко было в Солонянской и Слобожанской общинах.

Повреждены хозяйственная постройка и теплица.

Бил враг и по району Никополя – FPV-дронами и из реактивной системы залпового огня "Град". Сбросил боеприпас с БпЛА. Пострадали сам Никополь и Марганецкая община.

Пострадали пять человек. Четверо из них в состоянии средней тяжести, один – "легкий".

Горело авто, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

По Межевской громаде Синельниковского района агрессор попал FPV-дронами. Повреждена инфраструктура.