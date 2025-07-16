Росія запустила по Україні "Іскандер-М" і 400 дронів: є десятки влучань
З вечора 15 липня і в ніч проти 16-го Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" і 400 дронами різних типів. Основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків і Вінниця. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
До 255 із 400 запущених БпЛА – "шахеди".
Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито 198 "шахедів" на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Ще 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння уламків ще на двох локаціях.
У Вінниці під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Вісім людей травмовані й ушпиталені.
Кривий Ріг атакували одночасно 28 дронів та одна ракета. В місті зафіксовано близько 20 "прильотів", зруйновано підприємство. Постраждав 17-річний – він у важкому стані із пораненням черевної порожнини.
У Харкові росіяни за 14 хвилин 16 разів вдарили по Київському району – ціллю було підприємство. Почалися пожежі, постраждав 54-річний чоловік.
- Російські дронові атаки відбуваються щоночі. Останнім часом держава-агресорка застосовує значно більше "шахедів", ніж раніше, коли імітаторів запускалося більше, ніж ударних БпЛА.
- У ніч проти 9 липня був "рекорд" – 741 засіб повітряного нападу, серед яких 13 ракет, а 728 – дрони різних типів (близько 300 – "шахеди").
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