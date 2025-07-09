Головним напрямком рекордного дронового удару Росії була Волинь, зокрема аеродром – Ігнат

Росія запустила по Україні рекордну кількість безпілотників та 13 ракет. Є певні наслідки, але далеко не все долетіло до цілей, запевнив Ігнат

Юрій Ігнат (Фото: facebook.com/yuriy.ignat)

Запущені росіянами у ніч проти 9 липня повітряні засоби ураження, серед яких була рекордна кількість дронів, здебільшого летіли в бік Луцька, де розташовано військовий аеродром. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загалом Росія запустила по Україні 741 засіб повітряного нападу, серед яких 13 ракет, а 728 – дрони різних типів.

Ігнат уточнив, що із трохи більш як 300 – "шахеди", і велику кількість із них знищено українською протиповітряною обороною.

"Як бачите, непогано ППО впоралася цього разу. Так, є певні наслідки від "Кинджалів". Далеко не всі вони долетіли до своїх цілей, але маємо певні наслідки", – сказав Ігнат.

Основним напрямком удару була Волинь – аеродром і деякі підприємства.

Зокрема, очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомляв, що "фактично усе", що росіяни запустили на регіон, летіло саме на Луцьк.

Загалом в повітряному просторі Волині було близько пів сотні БпЛА та п’ять ракет.

Зайнялися склади одного із підприємств Луцька і гаражі.

Ігнат наголосив, що останнім часом росіяни спрямовують засоби ураження кудись точково – як було під час масованої атаки на Київ 4 липня.