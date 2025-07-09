Главным направлением рекордного дронового удара была Волынь, в том числе аэродром – Игнат
Запущенные россиянами в ночь на 9 июля воздушные средства поражения, среди которых было рекордное количество дронов, в основном летели в сторону Луцка, где находится военный аэродром. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
В целом Россия запустила по Украине 741 средство воздушного нападения, среди которых 13 ракет, а 728 – дроны различных типов.
Игнат уточнил, что из чуть более 300 – "шахеды", и большое количество из них уничтожено украинской противовоздушной обороной.
"Как видите, неплохо ПВО справилась в этот раз. Да, есть определенные последствия от "Кинжалов". Далеко не все они долетели до своих целей, но есть определенные последствия", – сказал Игнат.
Основным направлением удара была Волынь – аэродром и некоторые предприятия.
В частности, глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий сообщал, что "фактически все", что россияне запустили на регион, летело именно на Луцк.
Всего в воздушном пространстве Волыни было около полусотни БпЛА и пять ракет.
Загорелись склады одного из предприятий Луцка и гаражи.
Игнат отметил, что в последнее время россияне направляют средства поражения куда-то точечно – как было во время массированной атаки на Киев 4 июля.
- В ночь на 6 июня Россия запустила по Луцку шесть ракет и 15 дронов.
- Тогда был частично разрушен подъезд многоэтажки, два человека погибли.