Россия атаковала Луцк и Киевскую область ракетами и дронами: возникли пожары, есть раненые
В ночь на 9 июля Россия атаковала Киевскую область и Луцк. Враг применил дроны и ракеты, есть информация о пострадавшей, сообщили глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник и городской голова Луцка Игорь Полищук.
Враг атаковал Киевскую область дронами после полуночи, работала противовоздушная оборона. В Броварском районе ранена женщина 1980 года рождения, предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки. Ее госпитализировали в больницу.
По состоянию на 1:40 враг продолжал массированную атаку БпЛА на Киевскую область.
В Киеве также работала ПВО, сообщал мэр города Виталий Кличко. После полуночи над столицей были замечены дроны, о последствиях атаки информации пока нет.
Дроны над Луцком заметили в 02:22, около 03:00 Полищук сообщил о вероятном запуске ракеты "Кинджал".
В результате атаки в Луцке возник пожар и повреждены гаражи в одном из гаражных кооперативов, вспыхнул пожар и на территории одного из предприятий. Остальные повреждения еще выясняются.
"Сегодня была наиболее массированная вражеская атака с применением БпЛА и ракет на наш город и общину", – отметил мэр.
По состоянию на утро информация о погибших в городе не поступала.
- 7 июля Россия дважды за утро атаковала Харьков. Во время первой атаки пострадали 29 человек, в том числе трое детей. А в результате второй – 34 человека ранены и один погиб, среди пострадавших четверо детей.
- В тот день Россия ударила по Украине четырьмя ракетами С-300/400 и 101 дроном. Удалось сбить 58 БпЛА, а 17 были локационно потеряны.