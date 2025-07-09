Россия атаковала Луцк и Киевскую область ракетами и дронами: возникли пожары, есть раненые

Враг атаковал Луцк в течение нескольких часов, в городе есть возгорание

ПВО (Иллюстративное фото: 22 ОМБр)

В ночь на 9 июля Россия атаковала Киевскую область и Луцк. Враг применил дроны и ракеты, есть информация о пострадавшей, сообщили глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник и городской голова Луцка Игорь Полищук.

Враг атаковал Киевскую область дронами после полуночи, работала противовоздушная оборона. В Броварском районе ранена женщина 1980 года рождения, предварительный диагноз – закрытый перелом грудной клетки. Ее госпитализировали в больницу.

По состоянию на 1:40 враг продолжал массированную атаку БпЛА на Киевскую область.

В Киеве также работала ПВО, сообщал мэр города Виталий Кличко. После полуночи над столицей были замечены дроны, о последствиях атаки информации пока нет.

Дроны над Луцком заметили в 02:22, около 03:00 Полищук сообщил о вероятном запуске ракеты "Кинджал".

В результате атаки в Луцке возник пожар и повреждены гаражи в одном из гаражных кооперативов, вспыхнул пожар и на территории одного из предприятий. Остальные повреждения еще выясняются.

"Сегодня была наиболее массированная вражеская атака с применением БпЛА и ракет на наш город и общину", – отметил мэр.

По состоянию на утро информация о погибших в городе не поступала.