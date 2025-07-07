Россия второй раз за утро атаковала Харьков: дрон попал в дом, есть раненые

Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото: Харьковский городской совет)

Россия второй раз за утро 7 июля атаковала Харьков дронами – в городе зафиксировано шесть попаданий. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Враг атаковал город "шахедами" около 10:22. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных дронов перед тем, как в городе прогремели взрывы.

По предварительным данным, все попадания пришлись на жилые массивы города. Под обстрел попал Холодногорский район – горит дом в частном секторе и автомобили. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, транспортная инфраструктура.

Есть информация о трех пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, в том числе женщина.

ОБНОВЛЕНО в 11:10. По словам Терехова, есть подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. На месте ушиба пожар. Предварительно под завалами одного из зданий находится человек, отметил Синегубов.

Количество раненых увеличилось до 11 человек.

Предыдущая атака произошла в 05:20 – Россия ударила беспилотниками по Шевченковскому и Слободскому районам. Среди 29 пострадавших трое детей в возрасте трех, семи и 11 лет. Возник пожар в общежитии, повреждены два многоэтажных дома, два автомобиля, кафе, магазин, детский сад, гараж.